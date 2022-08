Ramassage scolaire : va-t-on manquer de chauffeurs de bus à la rentrée en Limousin ?

C'est un casse-tête qui, chaque jour un peu plus, inquiète les entreprises limousines de transports, la Région Nouvelle-Aquitaine, et les familles dont les enfants prennent le car pour aller à l'école. A maintenant tout juste trois semaines de la rentrée, prévue le jeudi 1er septembre, plusieurs dizaines de postes de chauffeurs de bus scolaires ne sont toujours pas pourvus, dans la grande région comme en Limousin.

Au dix chauffeurs manquant sur Brive

La situation devient même critique dans certaines zones du Limousin. En Corrèze, "pour le seul secteur de Brive, il nous manque à ce jour dix conducteurs" explique Philippe Redon, le Directeur Général de la société CFTA, qui assure les transports scolaires sur la cité gaillarde. Il a déjà dix autres conducteurs en cours de formation, mais il reconnaît qu'il a beaucoup de mal à recruter, en raison des contraintes de ces postes. "Double-contrainte. celle de travailler tôt le matin à partir de 6h30, et de repartir le soir pour un service qui se termine vers 19 heures, sur un contrat très particulier : conducteur en période scolaire, pour 170 jours par an, ce qui représente entre 600 et 800 heures par an, ce qui est très peu attractif aujourd'hui" analyse-t-il sans détour.

Le problème n'est pas local, mais national. "Un grand nombre d'enfants n'auront pas de cars scolaires à la rentrée", avait prévenu dès le mois de juin sur France Info le Président de la Fédération nationale des transports de voyageurs Jean-Sébastien Barrault, estimant qu'il pourrait manquer jusqu'à environ "8000 conducteurs pour assurer les services" à la rentrée 2022.

Si on en enlève les retraités, le transports scolaire s'arrêtera purement et simplement

La pénurie est telle que certaines sociétés de transport font appel, quand c'est possible, à des retraités. Dans le Nord de Haute-Vienne, Marc Germaneau "dépanne" ainsi depuis deux ans la société de bus qui assure le transport scolaire sur le secteur de Bellac. Et il s'apprête à rempiler le mois prochain, à 62 ans, alors qu'il "avait "plus ou moins prévu de lever le pied, mais franchement les difficultés de recrutement sont vraiment importantes" explique-t-il à France Bleu Limousin, confirmant les contraintes de ces postes à temps partiel et aux horaires pas simples. "Et je ne suis pas le plus vieux" s'exclame-t-il. "Certains retraités le font pour constituer un complément à leur retraite, d'autres pour s'occuper et garder un pied dans le métier, mais si on en enlève les retraités, le transports scolaire s'arrêtera purement et simplement" assure Marc.

Comment rendre le secteur plus attractif ?

Alors comment rendre le secteur plus attractif, et notamment créer des temps pleins pour les chauffeurs ? La Région Nouvelle-Aquitaine, en charge des transports scolaires, y travaille. "L'idée est qu'il puisse y avoir des enchaînements" résume son Vice-Président en charge des mobilités Renaud Lagrave. "Enchaînements sur les circuits, quand vous faites de la maternelle, du primaire, puis le collège puis le lycée, donc cela veut dire un gros travail avec l'Education Nationale sur les horaires", explique-t-il, "cela peut aussi être des enchaînements potentiels avec des lignes inter-urbaines ou des lignes urbaines, ou encore avec des enchaînements sur des voyages, notamment les voyages sportifs ou culturels, pour justement arriver à des temps complets et les salaires qui vont avec" conclut-il.

Le problème est que la mise en place de ce type d'organisation, vu tous les interlocuteurs à coordonner, peut prendre du temps. Beaucoup de temps Et qu'à maintenant trois semaines de la rentrée scolaire 2022, plusieurs dizaines de postes de chauffeurs de bus ne sont toujours pas pourvus en Nouvelle-Aquitaine, et que des familles pourraient voir leur organisation très compliquée si certaines lignes ou liaisons venaient à être suspendues par manque de personnel dans les bus.