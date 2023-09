RATP : c'est la fin du carnet de tickets en carton

Les carnets de ticket en carton avaient entamé leur disparition en octobre 2021. Ils avaient déjà disparu dans près de près de 280 stations du réseau RATP. Le carnet de tickets carton fait ses adieux définitifs ce jeudi 21 septembre. Mais s'il n'est plus possible de se procurer les tickets en carton par 10, il sera toujours possible de les acheter à l'unité. lls resteront en vente jusqu'à fin 2024 pour faciliter les déplacements durant les JO de Paris.

ⓘ Publicité

Un passage aux tickets dématérialisés

L'objectif de la RATP est de faire complètement disparaître les tickets en carton au profit d'options dématérialisées. Plusieurs options existent. Tout d'abord le Pass Navigo Easy, pour les voyageurs occasionnels. Il permet de charger des tickets, à l'unité ou en carnet. Pour les voyageurs plus réguliers, il existe également le Pass Navigo Liberté+. Il permet de voyager librement sur tout le réseau, sauf le RER. Les utilisateurs valident leur Navigo à chaque passage et sont débités à la fin du mois en fonction du nombre de trajets effectués.

En plus des cartes, il est possible d'acheter son ticket sur l'application "Ile-de-France Mobilités". Dans le bus, on peut aussi acheter un ticket par SMS au prix de 2 euros.

Une transition pas si évidente

Le passage au dématérialisé est parfois compliqué pour les habitués du ticket en carton. "Je suis très tickets... J'ai fait le plein la semaine dernière quand j'ai appris que les carnets allaient disparaître !", s'amuse Chantal, 75 ans. Marylin elle est passée à la carte Navigo Easy. Mais elle trouve que le service manque de simplicité. "Ce n'est absolument pas fluide pour les personnes qui ne sont pas habituées à l'informatique ou au fonctionnement de ces interfaces", se plaint-elle.

D'autres au contraire sont ravis de pouvoir utiliser une carte plutôt qu'un ticket. "C'est plus simple, on n'a pas à chercher les tickets, on peut recharger la carte depuis son mobile", explique Catherine, qui utilise un Pass Navigo Easy depuis plusieurs années. Et pour certains, c'est aussi l'aspect écologique qui les convainc. "Tout ce carton économisé, c'est aussi des déchets en moins !", s'exclame Pierre, 34 ans. En effet selon Ile-de-France Mobilités, "des millions de tickets sont jetés à terre " chaque année.