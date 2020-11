RATP : cinq syndicats lancent un appel à la grève pour le 17 décembre

La journée du jeudi 17 décembre 2020 pourrait bien être une journée noire pour tous ceux qui prennent les transports en commun RATP.

Les deux organisations syndicales majoritaires de la régie, l'Unsa et la CGT, et les syndicats SAT, Solidaires et SUD ont lancé ce lundi un appel pour arrêter le travail.

Ces cinq syndicats s'inquiètent des conditions de transfert des agents RATP chez des opérateurs privés, quand les réseaux de la régie seront ouverts à la concurrence.

Ils critiquent le contenu du Cadre social territorialisé (CST) préparé par le gouvernement pour cette ouverture à la concurrence. Ils craignent des "reculs sociaux", en matière notamment de "conditions de travail, de rémunération, de congés annuels, de repos, d'augmentation du temps de travail et de liquidation à terme du statut du personnel RATP".

Le réseau de bus sera le premier concerné, à partir du 1er janvier 2025.

Les syndicats espèrent une mobilisation massive de l'ensemble du personnel de la RATP ce jeudi-là.

Ils avaient déjà prévu de faire grève le 19 novembre 2020 mais face à la tension due au Covid-19 et au confinement, ils avaient renoncé. Ils estiment aujourd'hui que, la situation sanitaire s'étant assouplie, ils peuvent remonter au créneau.