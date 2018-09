Paris, Île-de-France, France

De plus en plus d'agressions dans les bus, métro, RER et tramway d’île-de-France. Un rapport interne de la RATP montre que les atteintes physiques envers les agents ont augmenté de 24% entre 2016 et 2017. L'augmentation est de 20% pour les violences contre les usagers.

En 2017, 1230 faits de violences physiques contre des agents ont été relevés et 2848 faits d'outrages ou de menaces. Les conducteurs et les contrôleurs sont les plus touchés. Deux tiers des menaces et des propos outrageants visent les conducteurs, notamment de bus. Mais ce sont les contrôleurs qui sont le plus touchés par les violences physiques (29%), qui ont augmenté de 54%.

Explosion des vols avec violence

Pour les voyageurs, 6470 faits de violences physiques ont été recensés en 2017. Les vols avec violence, notamment sont en forte hausse (+ 55%), tandis que les vols à la tire diminuent de 9%.

La direction de la RATP reconnaît ces chiffres mais met en avant le dispositif de sécurité existant : 1000 agents de protection sur le réseau, 50 000 caméras de vidéosurveillance, alarmes discrètes que les conducteurs de bus peuvent actionner en cas de besoin, etc...

Les agents eux se sentent démunis, selon les syndicats. Excédés parfois, au point d'en arriver parfois à des gestes comme cette gifle d'un conducteur RATP à un adolescent qui empêchait son bus d'avancer. Une pétition de soutien lancé par ses collègues a recueilli plus de 315 000 signatures.