RATP : l'offre de transport revue à la baisse en heures creuses dès mercredi

En raison de la baisse de la fréquentation liée au confinement, Ile-de-France Mobilités et la RATP vont réduire le nombre de métros, de RER et de trains sur le réseau Transilien, à partir de mercredi, mais uniquement en heures creuses et sur certaines lignes, seulement.