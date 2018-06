La RATP profite de l'été pour lancer ou poursuivre ses gros travaux. Il y aura des fermetures de lignes importantes sur le RER A, la ligne 4 et 11 cet été. La RATP a donné ce lundi le détail de ces fermetures et de la communication mise en place pour les voyageurs.

Paris, Île-de-France, France

La RATP reprend ses grands travaux d'été. De nombreux chantiers sont prévus sur le réseau métro, RER et tramway. La RATP entretient et modernise ses infrastructures en vue de l'automatisation et du prolongement de plusieurs lignes. Cette année 2018, les plus gros chantiers sont sur le RER A, la ligne 4 et 11 du métro.

Le RER A

La ligne sera coupée entre La Défense et Nation du 28 juillet au 26 août. Ces deux gares deviennent des terminus provisoires. Les gares restent ouvertes et les correspondances sont maintenues. Attention, les quais du RER A seront entièrement fermés à Charles de Gaulle–Étoile, Auber, Châtelet –Les Halles et Gare de Lyon. La RATP va renouveler les 24 kilomètres de voies et les 27 aiguillages de la ligne. Cela représente un investissement de 100 millions d'euros.

Fermeture d'une partie du RER A. - RATP

Automatisation de la ligne 4

Toute la ligne est fermée jusqu'à 10h00 le 1er juillet.

Les quais de la station Marcadet-Poissonniers sont fermés jusqu'au 23 septembre.

Les quais de la station Barbès-Rochechouart sont fermés jusqu'au 1er juillet.

La ligne 4 entre la station Barbès-Rochechouart et porte de Clignancourt est fermée du 22 au 26 juillet.

Le pilotage des trains doit devenir entièrement automatique. Il faut donc moderniser la signalisation et aménager les quais avec des portes palières.

Modernisation de la ligne 11

Fermeture de la ligne 11 entre Châtelet et Arts et Métiers du 21 au 26 août.

Fermeture des quais de la ligne 11 de la station République jusqu'au 3 août.

Fermeture des quais de la ligne 11 de la station place des Fêtes du 4 août au 7 septembre.

Fermeture des quais de la ligne 11 de la station Hôtel de ville du 8 septembre au 12 octobre.

La ligne 11 va être prolongée à l’Est. Il faut des travaux de modernisation et d’adaptation pour les 13 stations. Ces travaux sont nécessaires pour accueillir le nouveau matériel roulant et permettre le passage de 4 à 5 voitures.

Prolongement de la ligne 11. - RATP

La ligne 6

Fermeture de la station Chevaleret du 2 juillet au 26 août.

Les travaux ont ensuite lieu uniquement de nuit avec une fermeture de la station uniquement les soirs à partir 22h30, du 27 août au 30 septembre.

La ligne 8

Fermeture durant un week-end prolongé du 13 au 17 août entre Maisons-Alfort-Les Juillottes et Créteil-Pointe du lac.

Un passage souterrain sous les voies actuelles va être créé. Six modules préfabriqués de 160 tonnes chacun seront déplacés par grutage.

Tram 1

Fermeture du T1 entre Saint-Denis Gare et La Courneuve 6-Route du 23 juillet au 19 août. Six stations ne seront pas desservies. Un service de bus de remplacement "bus T1" sera mis en place. Il passera toutes les 5 à 15 minutes.

La RATP va remplacer 430 mètres de rail.

Le tram 2

Fermeture du T2 entre La Défense et Parc de Saint-Cloud du 2 au 20 juillet.

Sept quais vont être rénovés sur cette ligne.

Stations fermées sur le T2. - RATP

Information des voyageurs

La RATP se mobilise pour que les voyageurs puissent se déplacer correctement malgré les travaux. Un affichage est prévu dans les stations concernées et celles qui sont proches. Les annonces sonores vont se multiplier. Des dépliants seront distribués. Les informations seront très présentes sur internet, le site de la RATP et les réseaux sociaux.

Un simulateur d’itinéraires est disponible sur ratp.fr. Il permet d’anticiper son trajet pendant la fermeture liée aux travaux.

Un outil de recherche d’itinéraires sur ratp.fr et l’application RATP, qui intègre l’ensemble des perturbations sur le réseau afin de conseiller le trajet le plus adapté pour les déplacements, seront disponibles à partir de juillet.