RATP : les conducteurs de bus et de tramway vont gagner plus en travaillant plus

Les conducteurs de bus et de tramway vont gagner plus en travaillant plus

Il va falloir travailler plus pour gagner plus. C'est ainsi que peut se résumer l'accord passé entre les syndicats FO et UNSA et la Direction des Réseaux de Surface (qui comprend les bus et les tramways) de la RATP.

ⓘ Publicité

Salaire en hausse mais moins de repos

Le salaire des 18 000 conducteurs de bus et de tramway va augmenter de 372 euros brut/mois. Leur prime de qualification-pénibilité augmente aussi de 20%, atteignant 70 euros brut.

En contrepartie, les machinistes s'engagent à travailler 120 heures en moyenne par an, tout en réduisant de 121 à 118 le nombre de jours de repos en 2023. Celui-ci diminuera encore à 115 en 2024.

Augmentation du temps de travail quotidien

Leur amplitude journalière de travail va désormais durer 13h, au lieu de 11 actuellement, qu'ils pourront répartir sur deux services, au lieu d'un seul.

Le temps de travail quotidien moyen va être augmenté de 40 minutes, passant de 6h42 à 7h22. Avec cet accord, la RATP espère recruter des conducteurs franciliens plus facilement.

En 2022, la RATP a quasiment atteint son objectif de 1500 recrutements. Elle en prévoit quasiment autant pour 2023.