Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour la journée de jeudi 9 mars

Encore des perturbations à prévoir dans les transports en commun ce jeudi, en raison de la grève contre la réforme des retraites. La RATP prévoit toutefois un trafic "en amélioration par rapport à la journée du 8 mars". La SNCF de son côté prévient que la "circulation des trains restera fortement perturbée".

Le trafic sera perturbé sur le réseau métro, quasi normal sur le RER A et encore très perturbé sur le RER B, indique la RATP dans un communiqué. Pas de perturbations en revanche sur les réseaux bus et tramway. Le trafic des RER et trains de banlieue opérés par la SNCF reste quant à lui dégradé, malgré là aussi une amélioration par rapport à la journée de mercredi.

Pour la journée du vendredi 10 mars, le trafic devrait encore s’améliorer à la RATP. Le trafic restera perturbé sur quelques lignes du métro seulement. Sur le réseau RER, le trafic sera quasi normal sur la ligne A et très perturbé sur la ligne B. La SNCF pour sa part prévoit que le trafic restera perturbé vendredi.

Voici les prévisions détaillées pour la journée de jeudi 9 mars :

Métro : trafic perturbé

Ligne 1 : trafic normal

Ligne 2 : quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l'après-midi

Ligne 3 : 1 train sur 2 le matin, 1 train sur 3 l'après-midi

Ligne 3bis : trafic normal

Ligne 4 : trafic normal (la ligne ferme à 22h15 en raison des travaux d'automatisation)

Ligne 5 : trafic normal le matin, 3 trains sur 4 l'après-midi

Ligne 6 : 3 trains sur 4 le matin, 2 trains sur 3 l'après-midi

Ligne 7 : 2 trains sur 3

Ligne 7bis : trafic normal

Ligne 8 : 1 train sur 3

Ligne 9 : trafic quasi normal

Ligne 10 : 1 train sur 2

Ligne 11 : trafic quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l'après-midi. En raison des travaux liés au prolongement, la ligne sera fermée à 22H

Ligne 12 : trafic quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l'après-midi

Ligne 13 : 1 train sur 2 entre 6h00 et 20h00

Ligne 14 : trafic normal (la ligne ferme à 22h en raison des travaux)

RER : la ligne B très perturbée

RER A : 3 trains sur 4. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture

RER B : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 2 trains sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à Gare du Nord

RER C : 1 train sur 3

RER D : 1 train sur 5. Les trains circulent uniquement aux heures de pointe entre Châtelet-les-Halles et Goussainville, entre Paris Gare de Lyon et Melun/Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes, et entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon

RER E : 1 train sur 2

Trains de banlieue : trafic fortement perturbé

Ligne H : 2 train sur 3

Ligne J : 1 train sur 2

Ligne K : 1 train sur 2

Ligne L : 1 train sur 2

Ligne N : 1 train sur 3

Ligne P : 1 train sur 2, sauf l'axe Paris-Provins qui sera desservi par 1 train sur 4. Service normal entre Esbly et Crécy-la-Chapelle

Ligne R : 3 trains sur 5 en heures de pointes, 1 train sur 5 aux heures creuses. Les trains circulent uniquement entre Paris gare de Lyon et Montargis / Montereau via Moret

Ligne U : 2 train sur 3

Bus et tramways : trafic normal

Le trafic sera normal sur les réseaux bus et tramways, ainsi que sur l'Orlyval.