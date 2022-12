RATP : les syndicats du métro et du RER appellent à plusieurs journées de grève en janvier

Après la forte mobilisation des conducteurs de métros et RER qui avait quasiment paralysé le métro parisien le 10 novembre, les syndicats de la RATP avaient espéré obtenir plus aux négociations annuelles obligatoires (NAO) 2022. Vendredi 9 décembre, ils ont obtenu l'augmentation de la valeur du point de +2,2% sur l'année 2022 et non pas seulement du 1er juillet au 31 décembre 2022 comme cela était prévu initialement mais face à l'inflation, c'est largement insuffisant estiment les salariés de la régie.

ⓘ Publicité

Avec la prime pouvoir d'achat de 500 euros pour les bas salaires déjà versée, la mesure d'intéressement de 1.300 euros versée en mai et la majoration de diverses primes (travail de nuit, dimanche...) et indemnités (télétravail), "ces mesures représentent 200 millions d'euros redistribués aux salariés de l'entreprise sous forme de rémunération" en 2022, a assuré la RATP.

L’intersyndicale de la RATP prévoit donc de "poursuivre et durcir le mouvement de grève dès janvier 2023", prévient un communiqué envoyé ce mercredi. "La direction reste sourde à nos demandes légitimes", expliquent la CGT, FO, UNSA et La Base. "Les NAO qui se sont déroulés le 9 décembre sont loin de nous satisfaire", écrivent-ils. En prenant très récemment la tête de l'entreprise, Jean Castex promettait pourtant que "le dialogue social était une de ses priorités". Il a notamment avancé les prochaines négociations NAO pour 2023 au tout début du mois de janvier.

Reprise de la grève pour peser sur les NAO 2023

C'est sur ces négociations que l'intersyndicale espère peser en durcissant son mouvement dès la rentrée. Les syndicats réclament une augmentation statutaire et pas seulement pécunière. "Nous demandons à obtenir 50 points statutaires de plus pour les conducteurs au titre de la reconnaissance de nos compétences", explique un délégué syndical CGT ferré à la RATP à France Bleu Paris. A 6€40 le point, cela ferait une augmentation du salaire de base de 320 euros, sur lequel on renégociera ensuite à l'occasion des prochaines NAO 2023".

Si les dates ne sont pas fixées encore, selon les informations de France Bleu Paris, l'intersyndicale s'est mise d'accord sur plusieurs journées ciblées dès la première semaine de janvier et non pas un préavis illimité. Il faudra, ensuite s'attendre aussi à appels à la grève contre la réforme des retraites préviennent les syndicats de la RATP.