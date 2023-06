RATP : un service de nuit pour la Fête de la Musique

Ce mercredi, c'est la Fête de la Musique ! Pour danser, chanter, profiter de cet événement, Ile-de-France Mobilités met en place un service de nuit.

6 lignes de métro sur 15 seront opérationnelles (1, 2, 5, 6, 9 et 14), avec un temps d'attente entre 3 et 6 minutes. Mais toutes les sorties ne seront pas ouvertes. Vous pouvez arriver à Miromesnil et ne pas avoir votre sortie habituelle.

Du côté des RER, les lignes A, B, C et D feront la jonction jusqu'au petit matin. Le RER E en revanche ne sera pas de la partie. Mais attention, pour les lignes A et B, le temps d'attente pourra atteindre plus de 30 minutes en banlieue.

Si vous voyagez avec Transilien, ne comptez pas sur les lignes K et U pour vous ramener au delà de l'horaire habituel, en mais vous pourrez chanter dans le reste des lignes, ainsi que dans le Tram T4.

Si vous êtes plutôt bus de nuit, leurs trajets seront modifiés en fonction de la circulation et des dispositifs de sécurité.

La bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas de Pass Navigo, Ile-de-France Mobilités propose cette année un forfait à 4 euros, vous pourrez alors vous déplacer sur l'ensemble du réseau, à partir de 17 heures, et jusqu'à 7 heures jeudi matin.