RATP : Valérie Pécresse souhaite que les pénalités payées par l'entreprise soient "restituées aux voyageurs"

En 2023, la région Ile-de-France "continuera d'être à vos côtés, dans les transports, d'abord", a déclaré sa présidente, Valérie Pécresse, lors de ses vœux, postés sur Twitter. "Je sais que ces derniers mois, vous avez subi une dégradation brutale de la qualité sur certaines lignes par manque de personnel (...) mais aussi à cause de nombreux mouvements sociaux", ajoute-t-elle, à l'attention des usagers.

Le montant de futures pénalités, dans la poche des voyageurs ?

Face à cette situation, Valérie Pécresse annonce que les dysfonctionnements "vont donner lieu à des pénalités exceptionnellement fortes, qui seront payées par la RATP à Ile-de-France Mobilités. Je pense qu'il serait juste que ces pénalités puissent vous être restituées à titre de dédommagement" lance Valérie Pécresse, à l'attention des usagers.

"Nous en reparlerons en janvier" dit aussi la présidente de région, car la RATP et la SNCF sont convoquées dans moins de deux semaines (le vendredi 13 janvier). L'objectif : que les deux entreprises "présentent leur plan de redressement de la qualité de service, et leurs engagements, ligne par ligne, pour mettre fin, le plus rapidement possible, à tous ces dysfonctionnements."

Ces propos interviennent dans un contexte de hausse des tarifs à la RATP depuis le 1er janvier. Le pass Navigo mensuel a par exemple augmenté de près de 10 euros (84.10e contre 75.20 auparavant).