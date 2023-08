RATP : vol de pots catalytiques dans un centre de bus à Nanterre

La RATP condamne fermement « cet acte de malveillance ». Dans la nuit de samedi à dimanche une vingtaine de pots catalytiques ont été volés dans un centre de bus à Nanterre, dans les Hauts de Seine. Les pots catalytiques contiennent des matériaux rares et précieux dont le cours ne cesse de s’envoler depuis quelques temps, devenant ainsi la cible des voleurs. Ce vol ne devrait pas avoir d’impact sur le trafic assure la RATP.

Des précédents ailleurs dans la région

L’entreprise de transports a annoncé avoir déposé plainte « afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident » mais aussi avoir déployé d’importants moyens supplémentaires afin d’assurer la sécurité du site. D'autres vols de ce type ont eu lieu dernièrement en Ile de France : le mois dernier, dans un dépôt de bus Transdev, à Ste Genevieve des Bois en Essonne. Et plus près de nous, le trafic du tramway T2 a dû être interrompu lundi 31 juillet et mercredi 2 aout, en raison d'un vol de câbles entre Suresnes et Val de Seine. Plus de 200 mètres de câbles ont été volés. Des vols qui peuvent entraîner de lourdes perturbations sur les lignes concernées.