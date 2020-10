Ravitaillement en Andorre avant le reconfinement : jusqu'à 30 kilomètres de bouchons

Les images de milliers d'automobilistes qui se ruent au Pas-de-la-Case ce jeudi font le tour des réseaux sociaux. A quelques heure du passage en confinement, les habitants du Sud-Ouest de la France se sont rués dès très tôt ce matin pour se ravitailler en Andorre, notamment en cigarette et en alcool. Sur la route nationale 20 qui relie l'Ariège au Pas de la Case, une trentaine de kilomètres de bouchons ont été enregistrées. Le trafic est dense notamment entre Foix et et Ax-les-Thermes.

Selon le site Météo Pyrénées, il fallait près de deux heures supplémentaires pour rallier Toulouse à Mérens-les-Vals. Un phénomène similaire au mois de mai dernier, au moment de la levée du confinement et de la réouverture des commerces.

Cet après-midi, la circulation s'est fluidifiée.