RCEA : Route de la mort ou route de la honte ?

La Route Centre Europe Atlantique est devenue au fil des ans, la route la plus meurtrière de France. Depuis plus de quarante ans, les politiques promettent des crédits pour la sécurisé, mais les budgets sont souvent finalement utilisés à d'autres fins.

La Route Centre Europe Atlantique a une triste réputation et pour cause. Elle reste l'une des plus meurtrières de France et son surnom de "route de la mort" n'est malheureusement pas galvaudée. Mais on pourrait l'appeler aussi, la "route de la honte", tant les promesses de crédits font partie de son histoire, en même temps que leurs reports. Cela fait plus de quarante ans qu'on en parle, en Saône-et-Loire et dans le département de l'Allier. Cette route, qui devait être à deux fois deux voies, ne l''est toujours pas, sur de longues portions malgré qu'elle soit empruntée chaque jour par quinze mille véhicules, dont la moitié de camions.

Des accidents à répétition

La RCEA relie Bordeaux à Genève avec comme principaux points noirs l'Allier et la Saône-et-Loire où elle est décrite comme un "cimetière à deux voies". Des accidents dramatiques y ont eu lieu régulièrement comme en mars 2016 lors de 'cette collision entre un poids lourd et un fourgon qui a fait 12 morts à Montbeugny dans l'Allier. Sur le bord de la route, des silhouettes noires matérialisent les innombrables accidents. Le problème, ce sont ces tronçons à deux voies sur cette route où 47% du trafic est constitué de camions qui roulent au milieu des voitures. Sans terre plein central, sans bande d'arrêt d'urgence et où il est très rare de pouvoir doubler. Pour mettre fin à cet authentique scandale, en 2013 le gouvernement a présenté un plan de sécurisation. Il prévoit la concession de la RN 79 dans l'Allier. Sur fonds privés, une autoroute va donc voir le jour en 2021. Quant aux RN 70 et 79 en Saône-et-Loire, elles seront sécurisées sur fonds publics. Arnaud Montebourg avait milité contre la privatisation de cet axe pour accélérer les travaux et le référendum organisé localement s'était soldé par un non. Le passage à deux fois deux voies se fait donc petit à petit. La fin des travaux est annoncé normalement pour 2025. En attendant, les accidents continuent. Rien qu'au cours de ces cinq dernières années, on compte déjà 73 morts.

La RCEA © Maxppp - François-Xavier GUTTON

Le passage à quatre voies, la solution ?

Jean-Marc Nesme, le maire de Paray-le-Monial craint que le passage à quatre voies ne règle pas le problème. La RCEA traverse sa commune. Ces cinq dernières années sur place, il y a eu une dizaine d'accidents qui se sont soldés par la mort de cinq personnes.

"Depuis un an et demi, deux ans, explique l'élu, le ministère des transports a peint des lignes continues sur l'ensemble du tracé qui interdisent les doublements. Les doublements intempestifs étaient source des accidents les plus graves et les plus mortels. Donc on sent qu'il y a un ralentissement, sauf cas exceptionnel comme le dernier cas portugais qui a fait cinq morts et qui était du à une plaque de verglas. C'est sur qu'une deux fois deux voies améliorera la sécurité. Néanmoins, compte tenu du nombre impressionnant de poids lourds sur cette route, j'ai peur qu'on se rende compte à terme, que ce n'est pas une deux fois deux voies qu'il fallait faire, mais plutôt une autoroute à deux fois voies avec une largeursuffisante pour absorber ce trafic impressionnant."

La RCEA c'est 25% d'accidents mortels en plus que la moyenne nationale pour ce genre de routes. Le président François Hollande doit visiter un chantier de sécurisation ce mardi à l'occasion d'une visite en Saône-et-Loire. Annoncera t'il enfin la fin de cet hécatombe ?

