RCEA: une nouvelle semaine de travaux et de perturbations

La future A79 doit ouvrir à la fin de l'année prochaine. En attendant, des tronçons de la RCEA ferment régulièrement pour permettre aux travaux d'avancer. Ce sera donc encore le cas cette semaine.

D'abord pour des bretelles d'entrée et de sortie. Le diffuseur de Molinet est fermé depuis le 28 juillet et le restera jusqu'au 3 septembre prochain dans le sens ouest-est. Dans l'autre sens, il ferme ce lundi (7H) jusqu'au jeudi 26 août. Pour le diffuseur de Dompierre-sur-Bresbre Nord, l'entrée et la sortie sont fermés depuis le 28 juin et jusqu'au 10 septembre, dans le sens Mâcon - Montmarault.

Le tronçon Toulon-sur-Allier - Dompierre fermé cette semaine

La principale difficulté cette semaine sera la fermeture de la RCEA sur 23 kilomètres, entre Toulon-sur-Allier et Dompierre-sur-Besbre. La route doit être totalement coupée à partir de 7 heures ce lundi, jusqu'à jeudi, 20 heures. Une déviation sera mise en place par la Nationale 7 (déviation n°13a). Elle passe par le contournement de Moulins, puis la D779. Un détour de 37 kilomètres (dont 10 km en 2x2 voies sur la N7). La circulation risque d'être particulièrement compliquée sur la départementale, en particulier dans la traversée du bourg de Chevagnes.