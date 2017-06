RD 943 Tours - Loches : les habitants de Cormery et Truyes se mobilisent

La contestation gagne la départementale 943 de Loches à Chambray en passant par Cormery et Truyes. Un collectif de riverains habitant Cormery et Truyes s'est créé pour demander la déviation des 2000 camions qui chaque jour traversent leurs villages. Une situation devenue insupportable.

sacrifier sur l'autel de l'économie

Martial Bernard habite juste à côté du pont qui sépare les deux villages de Cormery et Truyes, il est l'un des fondateurs de ce collectif : "on a le sentiment d'être un peu sacrifiés sur l'autel de l'économie, aujourd'hui on a 20 000 véhicules jours dont 2000 camions qui traversent les deux villages. Aujourd'hui, il y a des camions de 44 tonnes qui passent dans les rues, des convois exceptionnels qui débordent sur les trottoirs, et il n'existe aucun projet de déviation". Impossible pour les habitants d'ouvrir les fenêtres, de traverser pour les enfants en toute sécurité. Les membres du collectif sont à bout et veulent se faire entendre.

La départementale 943 c'est la route de la discorde

Les riverains de cet axe classé priorité nationale ont le sentiment d'un éparpillement des moyens investis sur cette départementale au détriment les uns des autres. Derniers en date à protester le collectif de riverains de Cormery et Truyes qui vient de se créer. Au lieu de saupoudrer quelques millions pour améliorer un rond-point à Chambray et un carrefour à Reignac, il faut mettre beaucoup plus d'argent et prévoir un contournement ou un barreau de raccordement à l'autoroute A85, mais souligne le collectif "ça ne dégagerait des rues que les transports nationaux et internationaux, pas le trafic local alimenté notamment par la zone artisanale de Tauxigny à la sortie de Cormery" et les choses ne sont pas prêtes de s'arranger puisqu'une entreprise lochoise de logistique doit se déplacer pour s'installer avec ses camions dans cette zone artisanale

Les maires de Cormery et Truyes doivent être reçus cette semaine au Conseil départemental. Lors de la session vendredi du Conseil départemental, Jean-Gérard Paumier le président s'est engagé à faire de la RD 943 la première priorité routière du département.