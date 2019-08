Réaménagement de l'aéroport de Nantes, 12 recommandations après la concertation publique

Nantes, France

La Commission nationale du débat public (CNDP) a publié vendredi les 12 recommandations des garantes de la concertation préalable au projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique menée en juin et en juillet. A l'issue de plusieurs semaines d'ateliers, de réunions et de permanences dans plusieurs communes de la métropole nantaise, près de 12 000 contributions ont été recueillies et analysées par les deux garantes Brigitte Fargevieille et Sylvie Haudebourg.

Davantage de transparence

Dans leur rapport de 190 pages, les deux garantes de cette concertation invitent le maître d'ouvrage, la Direction générale de l'aviation civile et donc l'Etat, à continuer à dialoguer, à chercher les meilleures options en matière d'impact environnemental, et ce en toute toute transparence. Les garantes ont en effet noté un sentiment de "défiance", de "déni de démocratie", de "frustration" chez les participants à ce débat. Elles ont observé une absence de consensus que ce soit pour le réaménagement de la piste ou pour celui de l'aérogare.

La question du transfert laissée de côté

Parmi leurs recommandations, les garantes plaident pour un volet environnemental plus ambitieux, les habitants, les associations, les chercheurs doivent être davantage associés. Les impacts sanitaires mieux étudiés dès à présent. Et puis la question du transfert de l'aéroport au nord-est de Nantes ne doit pas être écartée, elle est revenue comme un refrain à chaque réunion publique, les garantes recommandent donc au maître d'ouvrage, la Direction générale de l'aviation civile, de l'étudier. D'étudier aussi la réduction du nombre de vols et la manière de rendre les avions plus silencieux.