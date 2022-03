Réaménagement de l'aéroport de Nantes : les maires de Nantes Métropole écrivent au ministre des Transports

Voilà un peu plus de quatre ans que l'Etat a abandonné le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes. L'option choisie étant un maintien sur site avec un réaménagement. Mais pour les élus de Nantes Métropole, certains aspects ne vont pas assez vite, d'autres manquent de transparence. D'où l'envoi d'un courrier au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebarri.

Absence de transparence sur le projet de rallongement de la piste selon les élus

Parmi les points évoqués dans leur courrier, il y a l'allongement de 400 mètres de la piste. Un allongement de la piste vers le sud pour permettre aux avions de passer plus haut au-dessus de Nantes mais aussi au-dessus de Saint-Aignan-de-Grandlieu au moment de l'atterrissage. Objectif : faire sortir de la zone de bruit près de 26.000 habitants de l'agglo.

Dans le courrier, les 24 maires de Nantes Métropole dénoncent une absence de transparence : "Malgré nos demandes, la DGAC se refuse à produire ou à nous transmettre une analyse spécifique des gains et des impacts de l’option retenue d’allongement de la piste de 400m en termes de réduction des nuisances, au regard d’une option alternative portant sur un prolongement limité à l’emprise actuelle de la plateforme aéroportuaire. Nous, maires de la Métropole, ne saurions nous satisfaire de cette absence de transparence, également soulignée par les garantes du débat public."

Souci de financement pour les aides à l'isolation sonore des logements

Autre sujet à l'origine de cette interpellation : l'aide financière des travaux pour isoler les logements du bruit généré par l'aéroport. Si le plan de gêne sonore a été revu à l'été 2019 et permet à trois fois plus de riverains (ndlr : désormais 3.730 logements éligibles) de bénéficier d'aides financières, la baisse de la fréquentation des compagnies avec la crise sanitaire du coronavirus voit ce fonds moins abondé que prévu via la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

"Faute d’une avance de trésorerie consentie par l’État et une compensation de la perte de recettes à la hauteur des besoins et des engagements d’exemplarité énoncés, les délais s’allongent déraisonnablement pour les Nantes Métropole. Couplé à un reste à charge trop élevé pour les ménages, nombre de ménages abandonnent l’idée de bénéficier de ces aides (...) Nous vous demandons de prendre plusieurs mesures, détaillées en annexe de ce courrier, permettant d’abonder le fond de compensation, mais également de revoir ses critères d’attribution et le calendrier de versement des aides", écrivent les maires de Nantes Métropole.