Réaménagement du Rondeau à Grenoble : des fermetures nocturnes de la Rocade au niveau des échangeurs 7 et 8

Les travaux préparatoires au réaménagement de l'échangeur du Rondeau ont commencé lundi dernier 12 avril à Grenoble. Cette semaine, ce vaste chantier de 3 ans et 106 millions d'euros va devenir plus visible avec les fermetures nocturnes de la Rocade Sud deux soirs au niveau des échangeurs 7 et 8.

Il s'agit de fluidifier la circulation des 100 000 véhicules qui empruntent chaque jour les multiples bretelles de l'échangeur du Rondeau si souvent saturé et tellement entrelacé que certains à Grenoble le surnomme le "plat de nouilles".

Ce gigantesque chantier qui va durer jusqu'à en 2024 a commencé le lundi 12 avril par des travaux préparatoires. Pour sa deuxième semaine, des coupures de la Rocade Sud sont prévues la nuit au niveau de deux échangeurs différents, l'échangeur 7 (vers Echirolles) dans la nuit de lundi à mardi et l'échangeur 8 (vers le cours de la Libération à Grenoble) dans la nuit de mardi à mercredi.

Des déviations seront mises en place, mais en regardant les schémas ci-dessous, on voit bien que les automobilistes n'auront pas un gros détour à parcourir avant de poursuivre leur route. Il leur suffira de sortir de la rocade par une bretelle et de reprendre immédiatement la bretelle d'entrée juste après.

Dans le détail :

-la RN87 (la Rocade Sud) sera fermée à la circulation au niveau de l’échangeur n°7 Échirolles dans le sens Chambéry-Grenoble-Sisteron ou Lyon du lundi 19 avril 20h30 au mardi 20 avril 2021 à 6h.

Il faudra quitter la Rocade Sud au niveau de l'échangeur Echirolles dans la nuit de lundi à mardi -

-la RN87 (la Rocade Sud) sera fermée à la circulation au niveau de l’échangeur n°8 Grenoble-Libération dans le sens Chambéry-Grenoble-Sisteron ou Lyon du mardi 20 favril 20h30 au mercredi 21 avril 6h.

Il faudra sortir de la Rocade Sud au niveau de l'échangeur Grenoble-Libération dans la nuit de mardi à mercredi -

D'ici 2024, une tranchée couverte de 290 mètres sera creusée pour canaliser la circulation en sous-terrain, séparer le trafic local du trafic de transit et permettre une meilleure cohabitation des automobilistes, des cyclistes et des piétons en surface via un espace paysager. "Le projet est d’une technicité exceptionnelle : schématiquement il consiste à faire descendre la N87 sur plus de 300 mètres de 6 mètres en dessous de son niveau actuel, dans la nappe phréatique, sans jamais interrompre la liaison A480-N87" écrivent les responsables du chantier.

Vue simulée du Cours de la Libération avec la future tranchée couverte -

Les travaux prévus sur 3 ans sont financés par l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l'Isère et Grenoble Alpes Métropole. Ils se feront en limitant les impacts sur la circulation. La vitesse sera limitée à 70 km/h au lieu de 90 dans les endroits délicats pour la sécurité des ouvriers des entreprises et des automobilistes.