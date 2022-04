Réapprendre les bons réflexes à moto avec les gendarmes de l'escadron de sécurité routière de la Moselle

Avec le retour des beaux jours, les motards ressortent leurs deux-roues. Des motos qui ont souvent passé l'hiver au garage et qui, comme leurs conducteurs, sont un peu rouillées. Les gendarmes chargés de la sécurité routière en Moselle proposent des exercices pour réapprendre les bonnes pratiques.

A Metz, quinze motards ont répondu présent ce samedi 9 avril, à la caserne de gendarmerie, 2 rue Albert Bettannier. L'après-midi d'exercices avec l'escadron départemental de sécurité routière de la Moselle a commencé par quelques rappels. Un cours magistral dispensé par des gendarmes, suivi d'une mise en pratique sur les routes du département.

Adapter sa vitesse pour garantir une trajectoire sécurisée

La journée a pour thème "la trajectoire moto" et la mise en application de la technique dite de "trajectoire de sécurité". Le chef d'escadron Pascal Furaut, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Moselle, enseigne notamment aux motards à bien prendre les virages. "Le but ce n'est pas la vitesse ou la compétition, c'est de se faire plaisir tout en sécurité et de rentrer chez soi après la balade".

Le but ce n'est pas la vitesse, c'est de rentrer chez soi après la balade" - commandant Pascal Furaut, patron de l'EDSR de la Moselle

Après le visionnage de deux vidéos, les quinze motards inscrits prennent à la route à 14h30 pour un peu moins de cent kilomètres à travers le département. Un public allant de 19 à 66 ans, titulaires du permis depuis 1 à 36 ans, mais toujours avide de bons conseils pour conduire leurs deux-roues en toute sécurité.

Quinze motards de 19 à 66 ans se sont inscrits à l'après-midi d'exercices proposés par l'escadron départemental de sécurité routière de la Moselle. © Radio France - Rachel Saadoddine

Tous sont partis à 14h30 de la caserne de gendarmerie de Metz, pour un retour prévu à 17h30. © Radio France - Rachel Saadoddine