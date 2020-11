Reconfinement : à partir de jeudi, la SNCF annule les trois quarts des TGV et Ouigo

Il y aura moins de trains en circulation à partir de jeudi. Selon les informations de franceinfo, la SNCF a en effet décidé de réduire drastiquement son offre de transports longue distance, en raison du reconfinement instauré en France depuis vendredi dernier. Les trois quarts des TGV et Ouigo seront d'ailleurs annulés à compter de jeudi. Sur certaines lignes, on pourrait atteindre 80% de trains annulés.

Toujours selon franceinfo, dans le détail, il n'y aura que cinq allers-retours par jour entre Paris et Lyon, trois entre Paris et Dijon, ou encore deux entre Paris et Grenoble. Il faut dire que, depuis vendredi, les voyages en train sont strictement limités. En juin dernier, le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait affirmé que "la grève contre la réforme des retraites cet hiver et l'épidémie due au coronavirus" avaient fait perdre "plus de quatre milliards d'euros à la SNCF".

Sur son site, la SNCF précisé également que la restauration à bord de ses trains est suspendue à partir depuis ce lundi 2 novembre. Les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER en correspondance sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 4 janvier prochain.

Les cars quasi à l'arrêt

En ce qui concerne les cars, la compagnie Flixbus a annoncé ce lundi par communiqué qu'elle suspendait temporairement ses lignes domestiques en France "suite aux mesures de reconfinement décidées par le Gouvernement, et pour participer autant que possible à l'effort collectif contre la propagation de l'épidémie de Covid-19".

"Plusieurs lignes internationales restent ouvertes pour permettre à certains de regagner leur foyer en toute sécurité", a précisé l'entreprise, ajoutant que "les arrêts intermédiaires en France ne seront toutefois pas desservis". Les voyageurs ayant déjà réservé des trajets seront contactés par mail ou SMS pour faciliter leurs démarches de remboursement.

Du côté de BlaBlaBus, la circulation des cars est "suspendue du 2 novembre jusqu’à la fin du confinement", indique l'entreprise sur son site internet. Si vous avez effectué une réservation pour cette période, vous devriez recevoir un courriel vous indiquant les modalités de remboursement.