Reconfinement : à quoi faut-il s'attendre sur les rails et dans le transport scolaire en Normandie?

C'est l'une des différences importantes entre ce reconfinement, et l'épisode du printemps dernier : les transports en commun sont maintenus. Emmanuel Macron l'avait dit dès mercredi soir lors de son allocution. Mais restait à savoir dans quelles conditions? S'agirait-il d'un service minimum ou de services dimensionnés aux besoins. Pour la Normandie, la Région, collectivité en charge des transports, a pris plusieurs décisions à l'occasion d'une cellule de crise.

Le transport scolaire assuré

Malgré le contexte sanitaire, l'offre de transport garantie par la Région sera assurée pour les élèves qui se rendent en car dans leurs établissements. Les horaires comme le nombre de cars restera identique à une période normale. A défaut de pouvoir garantir le respect de la distanciation physique selon l'affluence sur les différents circuits de ramassage scolaire, la Région garantit que les véhicules seront désinfectés quotidiennement et que du gel hydroalcoolique sera disponible dans les gares routières. La Région qui rappelle aussi que le port du masque est désormais obligatoire dès 6 ans dans ses bus.

Circulation des trains susceptible d'évoluer la semaine prochaine

Afin de garantir les retours de vacances des Normands et des Franciliens, la Région maintient la circulation classique de ses trains ce week-end entre Paris et les différentes villes de la région. Les passagers doivent en revanche réserver leurs billets, opération qui permettra de connaître le nombre de voyageurs attendus, et si besoin, de mettre plus de trains en circulation.

A partir de lundi 2 novembre et jusqu'au mercredi 4 novembre, le service sera normal sur l'ensemble des lignes SNCF normandes mais en fonction de la fréquentation constatée dans les trains, le plan de transport sera adapté dès le 5 novembre.

Bus de ville : circulation quasi normale dans la Manche

A de rares exceptions près (annulation du service de nuit des bus Zephir dans l'agglomération cherbourgeoise), la circulation des bus dans les principales villes de la Manche sera conforme à la normale.