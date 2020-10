Reconfinement : Brest ne touche pas aux bus et aux tramways en journée

Malgré le reconfinement, Brest Métropole et l'opérateur Bibus ont décidé de maintenir l'offre de transport normale en journée. En revanche, il n'y aura plus de bus ni de tramway après 22h.

La "saison 2" du confinement sera aussi très différente de la première dans les transports en commun. A Brest, la collectivité et l'exploitant du réseau Bibus ont décidé de ne pas réduire l'offre de bus et de tramway en journée. La fréquence et les horaires de l'ensemble des lignes seront maintenus en l'état, essentiellement pour garantir la distanciation, et donc la sécurité sanitaire des voyageurs, scolaires ou travailleurs.

Fermeture à 22h

Mais en raison de la fermeture des bars et restaurants, le service ne sera plus assuré après 22h dès le lundi 2 novembre dans la métropole brestoise. La ligne de nuit Noctybus sera donc suspendue, tout comme la navette électrique qui dessert les Capucins.

Le transport à la demande renforcé

Pour permettre aux travailleurs indispensables, en particulier les professionnels de santé, d'aller ou revenir de leur lieu de travail entre 22h et minuit, un service de transport à la demande en taxi est mis à disposition sur la ligne 1, qui dessert notamment l'hôpital Morvan, et l'hôpital de La Cavale Blanche. La ligne 45 (Plougastel-Le Relecq-Kerhuon-Base navale) sera également assurée sur réservation. Il suffit d'appeler la veille du déplacement au 02 98 34 42 22 (de 7h30 à 19h en semaine, de 9h à 17h le samedi).

La boutique Bibus ouverte

Les navettes desservant les marchés de la métropole restent disponibles sur réservation. Le service de location de vélos Vélocibus continue lui aussi de fonctionner normalement.

Pour assurer la continuité du service public de transport, la boutique Bibus restera ouverte aux horaires habituels, de 9h30 à 18h30 du lundi au samedi (33 avenue Clémenceau à Brest). Afin de limiter au maximum les risques, les clients souhaitant acheter leur titre de transport à bord des rames sont invités à privilégier le paiement sans contact, fonction disponible depuis la rentrée. Le service de location de vélos Vélocibus

Enfin, la direction de Bibus rappelle "à tous les voyageurs qu'ils doivent limiter leurs déplacements au strict nécessaire et qu'ils doivent être munis d'une attestation de déplacement professionnel ou d'une attestation de déplacement dérogatoire lors de chacun de leurs déplacements."