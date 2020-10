Reconfinement : des bouchons monstres autour de Lille et des grandes villes du Nord-Pas-de-Calais

C'est la pagaille sur les routes du Nord-Pas-de-Calais ce jeudi après-midi, alors que le reconfinement débute à minuit. Tous les accès à la métropole lilloise sont bouchés, ainsi que l'autoroute A1 depuis Noyelles-Godault, l'A25 depuis Meteren dans les deux sens.

Il y a également des embouteillages autour de Lens, Valenciennes, Maubeuge, Douai et dans une moindre mesure à Arras. L'A16 est également chargée et les accès à Dunkerque, Calais, Boulogne et Etaples sont difficiles. Idem autour de Saint-Omer sur l'A26.

La ruée vers la Belgique

Les routes en direction de la Belgique au nord de Lille sont saturées. Il y a foule dans les bureaux de tabac belges, avec des bouchons impressionnants dans le Valenciennois pour arriver à Quiévrain : 1h de trajet depuis Valenciennes au lieu de 20 minutes en temps habituel.

Partout, les centres commerciaux sont pris d'assaut, ainsi que les magasins "non essentiels" qui baissent le rideau ce soir : bricolage, jouets ou loisirs créatifs.