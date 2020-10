Reconfinement : l'offre de transports va être adaptée en Île-de-France

Cette fois c'est officiel, la France se reconfine alors que l'épidémie de coronavirus "submerge" les hôpitaux en France, a reconnu Emmanuel Macron dans son allocution, mercredi soir. Dès minuit ce jeudi, et pour au moins cinq semaines, les sorties ne seront autorisées que pour aller travailler, se soigner, faire ses courses, ou prendre l'air pendant une heure.

Quelques différences tout de même. Et pas des moindres, les établissements scolaires restent ouverts et l'économie doit continuer. Le télétravail sera privilégié dans les bureaux mais pour ceux dont le métier ne le permet pas, ils pourront aller travailler.

Conséquence, dans les transports en commun, la fréquentation ne va pas chuter autant qu'au printemps, anticipe Stéphane Beaudet, vice-président en charge des transports à la région Île-de-France. "On va s'adapter avec une différence considérable par rapport au mois de mars, c'est qu'on n'est pas dans un confinement total. C'est un confinement qui doit permettre à l'économie de continuer de fonctionner. _Les gens vont devoir aller travailler donc on n'aura pas seulement 20% de trajets_. Peut-être plutôt 35, 40, 50%. Mais on va faire comme en mars et comme la semaine dernière avec le couvre-feu : on va s'adapter."

La nouvelle offre sera prête pour "lundi ou mardi", détaille encore Stéphane Beaudet. Une offre réduite pour ne pas faire rouler des rames "sans personne dedans" et pensée autour de l'heure de pointe "qu'on va devoir moduler". Tout ce travail "va se mettre en place", promet encore l'élu.