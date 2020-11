Reconfinement : la SNCF adapte son offre de transports en Pays de la Loire

Moins de TGV mais pour l'instant toujours autant de TER : voilà ce que la SNCF prévoit en Pays de la Loire, alors que la compagnie ferroviaire a annoncé mardi 3 novembre une réduction drastique de son offre nationale de transports dans le cadre du reconfinement. Comme cela avait été le cas lors du premier confinement, la SNCF réduit le nombre de trains en circulation pour accompagner la baisse des déplacements.

Trois TGV sur dix en circulation

Dans la région, comme au niveau national, les TGV vont voir leur nombre baisser de manière nette : à partir de mercredi, seuls 30% des trains à grande vitesse circuleront sur l'arc Atlantique. Cette réduction est pour l'instant prévue jusqu'à dimanche inclus. Ainsi, il y aura huit allers-retours et un Ouigo chaque jour entre Paris et Rennes. Entre Paris et Nantes, comptez quatre allers-retours et un Ouigo par jour.

La SNCF précise que toutes les gares seront desservies, contrairement au premier confinement où des gares comme Laval (Mayenne) ne disposaient plus de desserte. Ainsi, la préfecture de la Mayenne bénéficiera de quatre allers-retours dimanche en direction de Paris. Il y aura aussi des TGV à destination du Croisic ou de Saint-Nazaire, par exemple.

Pas de changement pour les TER jusqu'à vendredi

La situation est en revanche très différente pour les TER. La compagnie ferroviaire prévoit pour l'instant de maintenir son offre actuelle jusqu'à vendredi inclus. Les fréquences et les gares desservies ne devraient donc pas changer jusqu'à cette date.

En revanche, l'offre de transports pour les TER devrait être adaptée pour le weekend. Cependant, ce plan de transport n'est pas encore arrêté car l'enjeu est différent par rapport au premier confinement : en effet, les utilisateurs sont plus nombreux à maintenir leurs voyages, comme c'est le cas par exemple pour les lycéens. Il va s'établir en concertation avec la région, autorité qui finance les TER.