La Région Centre-Val de Loire indique ce vendredi qu'il y aura moins de circulation de trains régionaux et de cars Rémi à partir de mardi prochain, suite à l'annonce du reconfinement en France. 70% des trains régionaux circuleront, et les lignes régulières Rémi passent en horaires "petites vacances"

Reconfinement : moins de trains et de cars Rémi en Centre-Val de Loire, gratuité pour soignants et étudiants

Sans surprise, le trafic des trains régionaux et des cars sur les lignes régulières va diminuer à partir de mardi 6 avril en Centre-Val de Loire, annonce le Conseil régional ce vendredi, afin de s'adapter aux mesures décidées par le gouvernement face à l'épidémie de Covid-19, à savoir le reconfinement, la fermeture des établissements scolaires et la limitation des déplacements entre régions.

Les lignes de transport scolaire Rémi sont suspendues, à compter du mardi 6 avril, jusqu’au 25 avril pour les maternelles et les primaires et jusqu’au 2 mai pour les collèges et les lycées.

Moins de cars sur les lignes régulières

Concernant les lignes Rémi régulières, les cars circuleront à compter du lundi 5 avril en mode « petites vacances scolaires », ce qui implique une réduction de la circulation des cars.

30% de trains régionaux en moins

Le trafic SNCF régional va également diminuer : "globalement, 70% des circulations seront assurées en semaine", indique la Région Centre-Val de Loire" : les trains aux heures de pointe et la possibilité de se rendre au travail ou dans les établissements hospitaliers et d’en revenir sont préservés, assure la Région.

Gratuité des transports régionaux pour les étudiants, soignants, policiers

Enfin, comme lors du premier confinement, le transport régional devient gratuit pour les personnels soignants, les étudiants et apprenants en santé des formations paramédicales, médicales, en travail social, sur le réseau Rémi (Trains, Cars, Transport à la demande).

Cette mesure est également étendue aux pompiers et aux forces de police, "largement mobilisés et exposés au quotidien, dans leurs missions de secours, de prévention et de sécurisation des habitants." Cela se fait sur présentation d’une carte professionnelle, d’une attestation de l’employeur ou de l’établissement de formation.

Par ailleurs, l'ensemble des étudiants (pas seulement ceux en formation santé) ont droit à la gratuité des cars et trains Rémi, sur les trajets domicile-lieu d'études, pour se rendre en cours ou sur un lieu d'examen (sur justificatif).