Reconfinement : la SNCF diminue le nombre de TGV en circulation en Bretagne

Beaucoup moins de TGV circuleront entre la Bretagne et Paris à compter de ce jeudi 5 novembre car, avec le second confinement en vigueur en France, la SNCF a décidé de réduire fortement son offre.

Deux allers-retours de Brest et Quimper

Sollicitée par France Bleu, la SNCF indique qu'il n'y aura ainsi plus que deux allers-retours entre Brest et Paris, contre dix en temps normal. Deux allers-retours aussi entre Quimper et Paris, au lieu de neuf habituellement.

Huit allers-retours de Rennes

Il y aura huit allers-retours entre Rennes et Paris, contre vingt normalement, et un Ouigo au lieu de deux. Enfin un aller-retour entre Saint Malo et Paris sera assuré, contre trois en temps normal. Cela représente "entre 20 et 25% de l'offre normale", ce qui est plus que lors du premier confinement quand seulement 10% du trafic était assuré.

Décision à venir pour les TER

En revanche, rien n'est encore arrêté pour la circulation des TER. "Les observations et les comptages sont en cours" indique la SNCF, relevant que les usagers (collégiens, lycéens, travailleurs) sont plus nombreux qu'au printemps dernier lors du premier confinement.

Elle précise qu'une décision en lien avec le conseil régional de Bretagne, qui finance les TER, devrait être arrêtée ce jeudi ou ce vendredi, pour une mise en application la semaine prochaine.