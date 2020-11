Reconfinement : stationnement gratuit à Sélestat

Le stationnement redevient gratuit à Sélestat à partir du vendredi 6 novembre. Jusqu'à nouvel ordre, plus besoin d'alimenter les horodateurs. Plus besoin de disque non plus. La municipalité veut soutenir les habitants en ces temps de confinement.

Attention, les stationnements gênants ou dangereux seront toujours verbalisés, prévient la mairie de Sélestat.

Stationnement payant en revanche à Strasbourg

A Strasbourg, pas de stationnement gratuit cette fois, contrairement au printemps dernier. La municipalité a tranché début novembre.