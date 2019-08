Record de fréquentation pour la ligne aérienne Aurillac-Paris, vitale pour le Cantal

Aurillac, France

La ligne aérienne Aurillac-Paris est vitale pour le Cantal. C'est même décrit comme "un cordon ombilical" vers la capitale pour ce département très enclavé. La ligne Aurillac-Paris est considérée comme une ligne d'aménagement du territoire. Et pour preuve de son importance pour les Cantaliens, elle a battu son record de fréquentation en juillet avec plus de 4000 passagers transportés, c'est 33% de plus que l'an dernier à la même époque.

"De nombreux chefs d'entreprises nous disent que si la ligne devait disparaître, ils seraient obligés de déplacer leur siège social " - Michel Roussy, le président de la CABA

La fréquentation avait déjà connu un pic au mois de juin après le lancement d'une troisième rotation quotidienne entre Aurillac et la capitale. Michel Roussy, le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, se félicite de ces bons chiffres et insiste sur l'importance de cette liaison pour le désenclavement du département. "De nombreux chefs d'entreprises nous disent que si la ligne devait disparaître, ils seraient obligés de déplacer leur siège social et quitteraient le Cantal. En voiture, il faut compter six heures, et en train, quasiment huit heures avec les travaux actuels !"

Notez qu'il n'y a cette année pas d'arrêt total des liaisons avec la capitale au mois d'août. Du 5 au 20 août , deux allers-retours sont maintenus entre Aurillac et Paris les vendredis et dimanche soir. Chaque année, plus de 40.000 passagers passent par l'aéroport cantalien.