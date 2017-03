Record de passagers en vue pour l'aéroport de Montpellier

L'aéroport de Montpellier Méditerranée enregistre un total de 1 669 058 passagers l'an dernier, soit un trafic en hausse de 10,7% (par rapport a 2015). Le record absolu datant de 2000 (1,7 million) devrait être battu cette année.

2016 est la 4ème année de croissance consécutive pour l'aéroport de Montpellier Méditerranée (Hérault). Avec 162 000 passagers de plus, la plateforme a frôlé l'an dernier les 1 million 670 mille passagers. Cela représente une hausse de 10,7%.

Le record absolu datant de 2000 (1,7 million de passagers) devrait être battu en 2017.

Les lignes vers Paris absorbent la moitié du trafic, l'international Europe 26% et l'Afrique du Nord 10 %.

31 destinations dont 6 nouvelles

Après Paris, les lignes qui connaissent le plus de succès sont Nantes et Londres Gatwick a égalité puis Charleroi, Amsterdam et Casablanca. Notez la très forte progression de la ligne vers Marrakech + 239% en 2016 par rapport à 2015.

Cet été 31 destinations seront proposées dont 6 nouvelles : Lille, Londres Heathrow, Bastia, Palma et Ibiza aux Baléares et Stockholm.

Montpellier affiche la 2ème plus forte croissance des aéroports de + de 1M de passagers (hors paris)

Emmanuel Brehmer directeur de l'aéroport se réjouit des bons chiffres affichés

L'aérogare poursuit sa mue

L' aéroport va construire deux hôtels, une brasserie, un complexe sportif et de détente avec squash, padels, piscine. La livraison est prévue en 2019.

La restructuration du hall de départ est en cours avec 4 nouvelles banques d'enregistrement. Des travaux encore plus ambitieux sont a l'étude avec l'objectif de dépasser les 2 millions et demi de voyageurs dans les années a venir mais pour cela il faudra que les collectivités ( Métropole, Région) mettent la main a la poche. Pour l'instant, on en est encore au stade des discussions.

L' aéroport s'est doté du dispositif Samdex conçu pour l'inspection des chaussures a l'embarquement. C'est notamment pour attirer les hommes d'affaires qui en avaient assez de devoir se déchausser avant de monter dans l'avion. C'est le premier aéroport équipé en France !

Emmaniel Brehmer directeur de l'aéroport présente la machine à inspecter les chaussures