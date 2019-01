Record de voyageurs dans les bus et Mettis de Metz en 2018

Metz, France

22 330 000 de voyageurs transportés l'an passé sur le réseau de transport en commun Le Met' dans l'agglomération de Metz. Ce lundi soir, le directeur général du réseau Franck Duval et le président du Met Dominique Gros présenteront leurs voeux pour 2019. Franck Duval, invité de France Bleu Lorraine ce lundi matin, confirme que le nombre de voyageurs transportés l'an dernier est "un record". "Chaque année, dit-il, nous augmentons notre fréquentation". Une fréquentation qui a augmenté de 4% l'an dernier (entre 2017 et 2018).

Nous étudions la possibilité de prolonger les bus au-delà de 21h - le directeur général du Met

En 5 ans, depuis la création des 2 lignes du Mettis, le bus à haut niveau de service, la circulation automobile a baissé de 10% à Metz, selon une étude de Metz Métropole et "c'est en partie grâce au Mettis", assure le directeur général du Met. Concernant les projets de nouveaux parkings relais - il y en a 3 actuellement - Franck Duval assure que "de nouveaux parkings relais vont voir le jour très prochainement, à Marly, au Ban St Martin et à Belletanche".

"Nous étudions également la possibilité de prolonger le service des bus au delà de 21h", précise également le directeur du Met. C'est effectivement une demande des utilisateurs, sachant que le Mettis roule jusqu'à 0h30.

Une 3e ligne à haut niveau de service vers Montigny-les-Metz

Concernant le projet d'une 3e ligne de Mettis vers Montigny-les-Metz et le plateau de Frescaty, le réseau le Met et Metz Métropole sont actuellement en réflexion sur le tracé. On ne sait pas encore si c'est l'avenue de Pont-à-Mousson ou l'avenue du XXe Corps qui sera retenue pour relier la place de la République et Frescaty. "On n'a pas encore décidé si ce seront des bus ou des Mettis qui rouleront sur cette 3e ligne", précise Franck Duval. Ce qui qui est confirmé, c'est que ce sera bien une ligne dédiée aux transports en commun.

Sinon, que pense le directeur du Met de la prochaine gratuité des transports en commun au Luxembourg? "C'est une fausse bonne idée, à Metz, les recettes du Met s'élèvent à 15 millions d'euros, si nous rendions les transports gratuits, il faudrait compenser ces 15 millions" répond Franck Duval.