Dijon, France

Depuis ce lundi 22 janvier et jusqu'à la fin de cette semaine, certains TER sont remplacés par des bus. Cela concerne plusieurs lignes au départ de Dijon. C'est le cas notamment pour les liaisons entre Dijon et Is sur Tille, entre Dijon et Chalon et entre Dijon et Nevers. Et dans la Nièvre, vous montrez également à bord d'un bus entre Nevers-Decize et Cosne-sur-Loire.

Des chocs en forte recrudescence

Les trains vont rester à quai ou plutôt dans les ateliers de réparation car au cours de ces dernières semaines, la SNCF a enregistré un nombre exceptionnel d’incidents matériels sur les lignes régionales. Les orgines sont multiples. Il y a des incidents causés par des chutes d’arbres liées aux intempéries, mais plus largement des incidents causés par des heurts avec du gibier et même des bestiaux qui divaguaient. Pour vous donner une idée de la hausse de ces collisions, les chocs ont augmenté de 70% entre 2016 et 2017.

Un arbre encastré dans une cabine de TER - SNCF

Une facture qui peut être très salée

Les dommages sont parfois onéreux car ils nécessitent des opérations de maintenance importantes pour remettre en état le plus rapidement possible les matériels endommagés. D'où les remplacements d'un certains nombre de TER Bourgogne-Franche-Comté par des bus cette semaine. En règle générale, il y a chaque année plus d’un millier de heurts avec des bovins et grands gibiers sur l’ensemble du réseau ferroviaire. Et le résultat, c'est qu'ils fragilisent les infrastructures et donc engendrent des problèmes de régularité importants. Ces heurts ont également de nombreuses conséquences sur le matériel et pas seulement sur les TER. On ne compte plus les jupes de TGV endommagées, les marchepieds tordus, les capteurs inutilisables, etc.. Et le coût moyen d’un seul impact est estimé par la SNCF à 6 200 €. Mais ça peut s'avérer beaucoup plus cher. Les coûts peuvent ainsi varier, de 17 400 euros à 66 000 euros.

Cela dépend du gabarit de l’animal mais également du type de choc, s'il est frontal ou latéral. Cela dépend aussi de la vitesse au moment du choc ou encore de la pièce cassée. Ce à quoi il faut aussi ajouter l'immobilisation du matériel endommagé qui ne circule pas pendant un certain temps.

Des chocs parfois très violents - SNCF

Vérifiez si votre train circule

En attendant que tous les trains concernés soient réparés, autrement dit cette semaine ce sont les TER, la SNCF invite les voyageurs à vérifier la circulation de leur train auprès des services d’information mis à leur disposition. Il y a évidemment les affichages en gare, mais aussi l'application gratuite OUI SNCF ou encore le site internet régional www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte pour les TER www.sncf.com pour tous les trafics. Il y a aussi un numéro de téléphone, le 36 35 pour les Grandes Lignes, les TER et les Intercités et ViaMobigo au 03 80 11 29 29 pour les TER du lundi au samedi.