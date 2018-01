Montpellier, France

Le premier ministre Edouard Philippe présidera ce mardi à Matignon un comité interministériel pour la Sécurité Routière à l'issue duquel le gouvernement devrait confirmer son intention de réduire de 10 kmh la vitesse maximale sur les routes départementales.

Une mesure réclamée depuis longtemps par les associations d'accidentés de la route, mais très décriée par une majorité de motards et d'automobilistes.

"Une mesure inefficace"

Première association à avoir dégainé contre cette probable réforme, "40 millions d'automobilistes" qui s'appuie sur une expérimentation en cours au Danemark ou à l'inverse, on a augmenté de 80 à 90 kmh la vitesse autorisée sur son réseau secondaire.

Selon l'association , la Direction danoise des routes a révélé que cette mesure avait permis de réduire le différentiel de vitesse entre les automobilistes qui roulent vite et ceux qui roulent plus lentement, et donc par voie de conséquence le nombre de dépassements liés à ces écarts et de chocs frontaux.

La Ligue contre la violence routière 100% favorable

A l'inverse, les associations qui luttent contre l'insécurité routière attendent avec impatience la mise en place de cette nouvelle mesure. Selon elle, c'est le seul moyen de lutter efficacement contre le nombre d'accidents et de morts sur les routes françaises. Selon les études, cet abaissement à 80 kmh permettrait en effet d'épargner entre 200 et 400 vies par an.

L'association s'appuie également sur l'étude de Jacques Robin, ingénieur routier, accidentologue et membre de la Ligue contre la Violence Routière, qui affirme que cette nouvelle limitation à 80 kmh permet de réduire de moitié la puissance des chocs lors de collisions frontales.

Dans l'Hérault, on reste sceptique

Quand on interroge des automobilistes héraultais à la caisse d'une station service de la périphérie de Montpellier, quelque soit le côté ou penche la balance, les avis sont très tranchés.

Pour ce professionnel de santé, cyclotouriste régulier, c'est une très bonne mesure. "Je vois les conséquences au quotidien du comportement des automobilistes. Les victimes d'accidents sont souvent des blessés graves, à vie ! Je fais aussi beaucoup de vélo et je constate que beaucoup de gens n'ont pas la notion de distance. C'est dramatique."

Mais dans l'ensemble, la mesure n'est pas bien accueillie. "C'est une bêtise. Il n'y aura pas moins d'accidents. Les gens continueront de rouler vite et ralentiront à l'approche des radars ou des gendarmes" estime une sexagénaire dont le siège-conducteur est recouvert du gilet jaune obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule.

Un motard, qui revendique lui 30 années de conduite sans accident, affirme que "le problème, c'est surtout le _comportement des gens qui circulent_. Il faut simplement que les gens fassent attention. Il y a des endroits ou rouler vite n'est pas un problème".

"Le problème, c'est pas la vitesse, mais les excès de vitesse"

Dans l'Hérault, le conseil départemental se dit prêt à appliquer la nouvelle réglementation si elle doit se mettre en place. Mais Philippe Vidal, vice-président chargé de l'aménagement du territoire, se déclare un peu dubitatif sur sa réelle efficacité. "Aujourd'hui, les accidents que nous avons à déplorer dans l'Hérault ne sont pas dus à un problème de limitation de vitesse mais à un problème d'excès de vitesse. Il faut surtout mettre en place des moyens pour lutter contre les excès".

