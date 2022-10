Vallée de l'Arve : réduction de la vitesse sur le réseau routier à partir de ce 1er novembre

La Préfecture de Haute-Savoie annonce une réduction de vitesse dans la vallée de l'Arve. A compter de ce mardi 1er novembre et jusqu'au 31 mars 2023, vous ne devrez pas rouler au-dessus de 110 km/h sur les autoroutes du réseau AREA et ATMB, contre 130km/h habituellement. Les départementales limitées à 110 km/h, comme la RD19 entre Ayse et Marignier, sont aussi concernées et passent à 90km/h.

Cette mesure n'est pas nouvelle. Elle est prise tous les ans depuis 2012 dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère . L'objectif est de réduire les émissions de polluants, notamment liées au trafic routier, et préserver la qualité de l'air durant la période hivernale.