Réduire les chocs entre les trains et les animaux sauvages : le détail en Côte-d'Or

En Bourgogne-France-Comté, les chasseurs et la SCNF lancent des travaux pour réduire les chocs entre les trains et les animaux sauvages. En 2019, 380 trains ont été abîmés et les collisions ont provoqué 172 heures de retard de TER dans la région. Voici les détails des travaux pour la Côte-d'Or.