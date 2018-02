Le Premier ministre Edouard Philippe Philippe a annoncé lundi qu'il n'y aurait plus de recrutement au statut de cheminot, à la SNCF "à l'avenir, à une date qui sera soumise à la concertation". Il a présenté la réforme que le gouvernement entend faire passer par ordonnances, pour rénover une entreprise "dans une situation alarmante."

"Aux nouvelles générations, aux apprentis, à tous ceux qui veulent s'engager dans la SNCF, nous disons qu'ils bénéficieront des conditions de travail de tous les Français, celles du code du travail. A l'avenir, à une date qui sera soumise à la concertation, il n'y aura plus de recrutement au statut", a déclaré le Premier ministre.

Edouard Philippe a dressé un sombre constat pour la SNCF.

La situation est alarmante, pour ne pas dire intenable. Les Français, qu'ils prennent ou non le train, payent de plus en plus cher pour un service public qui marche de moins en moins bien" - Édouard Philippe