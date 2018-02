Edouard Philippe a dévoilé son plan pour la réforme de la SNCF. Le gouvernement compte la mener par ordonnances. Si elle ne prévoit plus la suppression des petites lignes les plus coûteuses, elle programme la fin du statut de cheminot à l'embauche. D'où l'inquiétude des salariés.

Périgueux, France

Ce lundi matin, Edouard Philippe a dévoilé son plan pour la réforme de la SNCF, que le gouvernement compte mener par ordonnances. Le Premier ministre renonce à la privatisation de l'entreprise. Il abandonne aussi la suppression des petites lignes TER jugées trop coûteuses par le rapport Spinetta. En revanche, Edouard Philippe confirme bien la fin programmée du statut de cheminot à l'embauche. De quoi déclencher la colère des cheminots des ateliers SNCF du Toulon, à Périgueux.

90% des salariés de la SNCF bénéficient du statut de cheminot

A tous ceux qui veulent s’engager dans la #SNCF : vous bénéficierez des conditions de travail de tous les Français, celles du code du travail.



À l’avenir, il n’y aura plus de recrutement au statut. pic.twitter.com/toQneqmGWL — Edouard Philippe (@EPhilippePM) February 26, 2018

"C'est ridicule" souffle Fabrice, bonnet noire et gilet orange. "Encore une fois, les politiques n'y comprennent rien". La fin programmée du statut de cheminot à l'embauche crée à l'évidence le malaise à la sortie des ateliers SNCF du Toulon à Périgueux. "Je ne vois pas le rapport entre la dette de 40 milliards d'euros et la fin du statut, ça ne va rien régler" continue Fabrice. "On casse du bois sur le dos des cheminots en disant que nous sommes des privilégiés" ajoute Pierre Etourneau, délégué syndical SUD Rail aux ateliers du Toulon à Périgueux. "Mais quels privilèges ? Arrêtons !". 90% des salariés de la SNCF bénéficient de ce statut de cheminot. Pour d'autres salariés, comme Sébastien, cheminot depuis 15 ans, c'est "la casse du service public qui continue, après La Poste et les autres !"

Une grève nationale prévue le jeudi 22 mars

Les syndicats devraient rapidement organiser la riposte. "Nous ne voulons pas des ordonnances du docteur Macron" écrit la CFDT Cheminots en Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué de presse, ce lundi midi. Une grève nationale des cheminots est programmée le jeudi 22 mars, en même temps que la mobilisation des fonctionnaires contre la réforme de la fonction publique.

DÉFENDONS ENSEMBLE LES SERVICES PUBLICS ! - https://t.co/LRTdjDmpNa — CGT Cheminots (@cgtcheminots) February 23, 2018