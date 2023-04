Réforme des retraites : de nombreux vols annulés à Orly et Roissy le 1er mai

Attention si vous devez prendre l'avion le 1er mai! La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers de leur programme de vols à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens.

Les arrêts de travail, à l'appel de syndicats mobilisés contre la réforme des retraites, concernent notamment les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, avec 25% et 33% des vols respectivement annulés. Cette mobilisation des contrôleurs aériens s'annonce comme une des plus fortes depuis le début de la contestation de la réforme des retraites.

La DGAC demande aux "passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".