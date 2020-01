La Semitag (ou Tag), société des transports en communs grenoblois prévient que certains de ses salariés seront en grève ce samedi 11 janvier et adapte son programme de circulation.

Réforme des retraites : des conducteurs de tramways et bus à nouveau en grève samedi à Grenoble

Grenoble, France

Après le 5 décembre et depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites la circulation des transports en communs grenoblois avait été plus impactée par des coupures dues aux manifestations que par des grévistes au sein même de la Semitag, la société de transports. Ce n'est plus le cas ces derniers jours puisque après jeudi, les circulations sont à nouveau adaptées ce samedi, "En raison du mouvement social national, suivi par une partie des personnels".

Dans les faits ce samedi il y aura des fréquences moindres et des plages horaires de fonctionnement réduites :