Réforme des retraites en Creuse : une opération escargot prévue sur la RN145

Le type d'action change, mais le but reste le même. Les syndicats FSU, CGT et Force ouvrière appellent à une opération escargot ce mardi 7 février sur la RN145 au départ de la gare routière de Guéret. Le rassemblement est prévu à 12h30, direction l'ouest du département et le rond-point de la Croisière.

Une fois rendus au rond-point, les syndicats prévoient de pique-niquer sur place et de distribuer des tracts aux automobilistes de passage. Avant de reprendre l'opération escargot dans le sens inverse pour retourner à Guéret.

Troisième journée de mobilisation

Cette opération escargot, c'est donc une première en Creuse depuis le début de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites . Un nouveau mode opératoire pour toucher le plus grand nombre, juste après la manifestation (à pied cette fois) prévue dans les rues de Guéret. Et là-aussi, le départ sera donné à 10h depuis la gare routière.

Les syndicats espèrent faire au moins aussi bien que lors des deux précédentes journées de mobilisation. Mardi 31 janvier, près de 4.300 manifestants s'étaient rassemblés dans les rues de Guéret pour dire non à la réforme.