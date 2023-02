Réforme des retraites : "fortes perturbations" du trafic des trains à prévoir ce mardi en Pays de la Loire

La journée de mardi 7 janvier s'annonce une nouvelle fois compliquée pour les voyageurs : la SNCF annonce un trafic très perturbé en Pays de la Loire pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un TGV sur trois est prévu, ainsi que trois TER sur dix en moyenne.

Un TGV sur trois

Pour les grandes lignes, entre notre région et Paris, seul un TGV sur trois circulera. Du côté des Intercités, sur la ligne Nantes-Lyon, deux allers-retours sont prévus dans la journée. En revanche, aucun train ne circulera entre Nantes et Bordeaux.

Pour les TER, trois sur dix circuleront en moyenne. Sur la ligne 9, entre Nantes et La Rochelle, seul un car assurera la liaison le matin entre Luçon et La Roche-sur-Yon (départ à 6h35) et un train le soir dans le sens retour (départ à 19h15). La ligne 28, entre Nantes et Rennes, sera coupée à partir de Laval. Aucune ligne ne devrait être totalement interrompue.