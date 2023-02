Réforme des retraites : la RATP appelle aussi à la grève les 7 et 11 février

Des perturbations à prévoir de nouveau dans les transports la semaine prochaine. Les syndicats de la RATP appellent à deux nouvelles journées de grève les mardi 7 et samedi 11 février contre la réforme des retraites, à la suite du mot d'ordre lancé par les principaux syndicats français mardi soir.

ⓘ Publicité

"Nous appelons tous les agents de l'entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme", écrivent la CGT, FO, l'UNSA et la CFE-CGC dans un communiqué commun publié ce mercredi.

"L'élargissement du mouvement est incontestable", estime l'intersyndicale, même si les perturbations ont été moins importantes sur le réseau RATP mardi que lors de la précédente journée de mobilisation le 19 janvier. La plupart des lignes du métro parisien ont fonctionné au ralenti mardi, une majorité d'entre elles n'étant ouvertes qu'aux heures de pointe. Le RER a été également affecté, tandis que les tramways et autobus étaient moins touchés.

L'intersyndicale de la SNCF doit se réunir mercredi à 14h00 pour décider de se joindre ou non à ces appels à la grève.