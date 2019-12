Dans le cadre d’un mouvement national contre la réforme des retraites, les syndicats FO et CGT de Keolis Dijon Mobilités reconduisent un préavis de grève pour la journée du mardi 17 décembre. Voici les prévisions de trafic

Réforme des retraites : le trafic des bus et tram Divia perturbé ce mardi 17 décembre

Dijon, France

Les syndicats FO et CGT de Kéolis Dijon Mobilités ont déposé un nouveau préavis de grève dans le cadre du conflit contre la réforme des retraites. Il va occasionner des perturbations sur le trafic des trams et des bus à Dijon et dans la métropole. Voici les prévisions pour ce mardi 17 décembre.

Tramway

· T1 et T2 : un tram toutes les 10 min en journée

Bus

· Lianes 3-4-5-6 et B11 : un bus toutes les 20 minutes

· Lianes 7 - B12 - B18 : un bus toutes les 25 minutes

· B10 - B14 - B15 : un bus toutes les 35 minutes

· B13 - B16 : un bus toutes les 40 minutes

· F42 : un bus toutes les 50 minutes

· Corol ne circule pas

· Réseau de soirée : uniquement services tram ; pas de service bus