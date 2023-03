Réforme des retraites : le trafic s'améliore à la SNCF ce vendredi mais reste toujours perturbé

Alors que l'intersyndicale appelait à de nouvelles manifestations ce jeudi contre la réforme des retraites , le trafic des trainsva s'améliorer ce vendredi à la SNCF selon le groupe. Les syndicats de cheminots ont appelé à une grève reconductible depuis le 7 mars, jusqu'au retrait du texte de la réforme des retraites. Retrouvez les prévisions pour ce vendredi.

Trois TGV sur cinq maintenus

SNCF Voyageurs prévoit de maintenir ce vendredi les trois quarts des TGV Inoui et Ouigo, trois cinquièmes des Intercités et trois cinquièmes des TER, a indiqué un porte-parole à l'AFP ce jeudi soir. En revanche, aucun train de nuit ne roulera. C'est une nette amélioration par rapport à jeudi, neuvième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, mais il y aura moins de trains qu'au début de la semaine.

Perturbations en Ile-de-France

Sur le réseau ferroviaire francilien, la circulation des trains restera passablement perturbée, les lignes les plus affectées étant la partie SNCF du RER B (au nord), les RER C et E et les lignes Transilien N et P, avec 1 trains sur 2.

La direction prévoit de faire rouler 3 trains sur 5 en moyenne sur le RER D et la ligne R, mais des trains supplémentaires sont toutefois prévus sur les lignes B et D afin d'assurer la desserte du Stade de France à Saint-Denis, pour le match des éliminatoires de l'Euro-2024 entre la France et les Pays-Bas dans l'après-midi.

Les deux tiers des trains programmés seront maintenus sur les lignes H, J, L et U, et les trois quarts sur la partie SNCF du RER A (au nord-ouest).

Toujours en Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic normal sauf sur ses parties des RER A (l'essentiel de la ligne) et B (au sud) avec respectivement 3 trains sur 4 et 2 trains sur 3.