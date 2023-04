Réforme des retraites : le trafic sera perturbé sur le réseau Ametis ce jeudi à Amiens

Ce jeudi 6 avril, journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, le trafic du réseau Ametis sera diminué de 30 %. Les fiches horaires détaillées de chaque sont disponibles sur le site internet d' Ametis .

La navette cœur de ville sera complètement inaccessible. Les bus électriques Némo (N1, N2, N3 et N4) auront une fréquence de circulation entre 20 et 30 minutes, tout comme les Lianes. Pour les lignes 5, 6 et 7, il faudra compter entre 35 et 40 minutes d'attente entre chaque bus.

Le reste des lignes légèrement perturbées

La ligne 8 assurera trois départs sur quatre, tout comme la ligne 15. Ce sera trois départs sur cinq pour la ligne 9. Les bus 10 et 11 circuleront, mais assureront seulement deux départs sur trois. Quatre bus sur cinq sont prévus pour les lignes 12 et 13.

La ligne 16 ne sera que très légèrement touchée par le mouvement de grève : neuf départs sur 10 seront assurés. La ligne 14 ne devrait subir aucune perturbation, tout comme les lignes Tempos, TAD et Resago, qui fonctionnera comme un jeudi habituel.