Réforme des retraites : les lignes de bus fortement perturbées à Toulouse, plus de courant à la gare d'Albi

Ce mercredi matin la circulation des bus a été fortement perturbée dans l'agglomération toulousaine, entre 7h et 8h30. Tisséo, la régie des transports en commun de Toulouse, a annoncé le blocage de deux de ses dépôts de bus, Atlanta et Langlade, "par du personnel extérieur au réseau Tisséo". Le mouvement "On arrête tout Toulouse" revendique ces blocages.

À 8h30, les dépôts ont été débloqués par la police et la reprise de la circulation des bus est progressive .

Plus d'électricité à la gare d'Albi

L'astreinte de la SNCF confirme aussi à France Bleu Occitanie qu'une coupure d'électricité a touché ce matin la gare d'Albi dans le Tarn. La circulation des trains n'a pas été touchée, car aucun train ne circule depuis et vers Albi ce mercredi en raison du mouvement de grève des cheminots. Seuls des bus circulent.

À 6h30, une action a eu lieu avec les cheminots et le syndicat SNES-FSU à la gare d'Albi.