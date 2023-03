Réforme des retraites : les perturbations à prévoir ce mercredi dans la Loire et en Haute-Loire

C'est une huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui s'annonce ce mercredi 15 mars. L'intersyndicale appelle une nouvelle fois à manifester dans la Loire et en Haute-Loire :

Saint-Etienne : départ à 10h30 de la gare de Châteaucreux, direction le stade Geoffroy Guichard

Roanne : départ à 10h00 devant l’hôpital, direction la Rocade de Roanne

Le Puy-en-Velay : rendez-vous à 10h30 place Cadelade

Des perturbations à la SNCF

Le trafic SNCF est perturbé depuis le lancement le 7 mars d'une grève reconductible à l'appel de tous les syndicats de cheminots contre la réforme des retraites. Pour ce mercredi, la direction prévoit une circulation perturbée, globalement similaire à celles de lundi et mardi avec notamment 3 TGV sur 5. 1 Intercités sur 3, aucun train de nuit et 2 TER sur 5 en moyenne.

Dans la Loire et en Haute-Loire, les prévisions sont à retrouver ICI :

6 trains entre Saint-Etienne Châteaucreux et Lyon : à 6h50, 7h50, 8h20, 9h20, 14h20 et 14h50

la ligne entre Le Puy-en-Velay et Saint-Etienne sera assurée par des cars

2 cars relieront Firminy à Saint-Etienne dans la matinée : à 7h et 11h22

des cars également entre Roanne et Saint-Etienne

Les trams vont rouler à Saint-Etienne

La circulation des trams sur le réseau STAS sera perturbée mais pas interrompue. La direction de la STAS indique que toutes les lignes de trams et de bus circuleront, mais avec des horaires adaptés et perturbés.

Les lignes de tramway T1, T2 et T3 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

Les lignes Métropoles M1, M3, M5 et M9 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

Les lignes Métropoles M2, M4, M6 et M7 circuleront normalement.

Les lignes 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 25, 30, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 78 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

Toutes les autres lignes non mentionnées ci-dessus circuleront normalement.

Des perturbations dans certaines crèches stéphanoises

La mairie de Saint-Etienne indique que cinq crèches fonctionneront normalement : Grenette, Minouchat, Jardin d'enfants du parc de l'Europe, Ribambelle et les Petits Manuchards.

Cinq crèches fonctionneront partiellement :