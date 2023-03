Réforme des retraites : les perturbations dans les transports et l'Education nationale

Tout au long de la journée du 28 mars, dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des perturbations susceptibles d'impacter vos déplacements, dans les deux Charentes, sont à prévoir.

Les trains

Le trafic ferroviaire sera "très fortement perturbé" a annoncé la SNCF, avec la circulation de 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 2 TER sur 3 et 2 Intercités sur 3 en moyenne. Pour plus d'informations sur les trains supprimés en Nouvelle-Aquitaine : se rendre sur le site .

Les bus

Le réseau de bus Yélo sera fortement perturbé. Le détail ligne par ligne, à retrouver ici.

Idem à Angoulême avec le réseau STGA impacté. Les prévisions des lignes concernées par la grève du 28 mars, à retrouver sur le site. Des manifestations ponctuelles et imprévues peuvent avoir lieu au centre-ville d'Angoulême. Le secteur de l'Hôtel de ville est à éviter.

Pénurie d'essence ?

Certaines raffineries poursuivent leur mobilisation. Pour savoir où trouver du carburant près de chez vous, il suffit de taper le nom de votre département dans la carte des stations.

Écoles et cantines

A la Rochelle, la mairie assurera un minimum d'accueil pour les enfants dont les écoles sont fermées en raison de la grève et dont les parents ne peuvent en assurer la garde. La relève de la cantine sera assurée par les services municipaux. Il en va de même pour le périscolaire.