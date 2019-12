Réforme des retraites : les prévisions de la SNCF pour le mercredi 11 décembre en Champagne-Ardenne

Alors que le Premier ministre Edouard Philippe doit dévoiler ce mercredi à midi le contenu de la réforme des retraites, les syndicats continuent de mettre la pression sur le gouvernement. Ils appellent à une nouvelle journée de mobilisation jeudi.

A la SNCF, il ne faut pas espérer de mieux dans l'immédiat. La grève est suivie par un cheminots sur quatre en France. Le mouvement touche plus de la moitié des conducteurs et 55% des contrôleurs. Cela varie d'une région à l'autre d'où des situations inégales du côté du trafic.

En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit sur les lignes régionales :

Paris - Châlons-en-Champagne : 2 allers-retours (ligne Vallée de la Marne)

(ligne Vallée de la Marne) Epernay - Châlons-en-Champagne : 2 allers-retours

Charleville-Mézières - Reims : 2 allers-retours

Epernay - Reims : 2 allers-retours

Paris - Troyes : 2 allers-retours

Aucun autre TER ne circulera sur le reste du territoire en Champagne-Ardenne

Davantage de TGV circuleront ce mercredi en Champagne-Ardenne. Trois allers-retours sont prévus entre Reims et Paris dont un voyage au départ de la gare Champagne -TGV.

Reims - Paris : 2 allers-retours

Champagne TGV - Paris : 1 aller-retour

Champagne TGV - Metz : 1 aller-retour

Champagne TGV - Nancy : 1 aller-retour

Champagne TGV - Strasbourg : 1 aller-retour

Ouigo : aucune circulation

La SNCF met en place un service de desserte par la route. Elle prévoit 41 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir, pour assurer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limitées.

La SNCF vous recommande d'annuler ou de reporter votre voyage si c'est possible. Avant le départ, vous pouvez échanger votre billet TGV, Ouigo, Intercités ou faire une demande de remboursement, sans frais ni surcoût, même si c'est un billet non échangeable, non remboursable. Vous trouverez sur le site internet de la SNCF, la liste et les horaires des trains ou cars de substitution qui circulent ce mercredi.